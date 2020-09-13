تركي آل الشيخ يطرح بوسترات حفلات اليوم الوطني السعودي

حيث نشر تركي آل الشيخ عبر بوسترات الحفل علي حسابة بالفيسبوك والتي تحمل شعار الهوية الخاصة باليوم الوطني لهذا العام، بغرض توحيد هوية الاحتفال بهذا اليوم.
وأحيا الحفل عدد كبير من النجوم منهم أنغام ، محمد حماقي ، تامر عاشور ، أحلام ، داليا مبارك ، عبادي الجوهر.
وعلق علي الصور : حفلات اليوم الوطني السعودي .
والجدير بالذكر أن المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أهدي قصيدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأرفق تركي اّل الشيخ صورته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكتب : شيم الرجال صدق الوعود.. إتحدىّ ماعرفشى المُحال.. قال مستحيل الخوف يعود.. وماخفشى على عمره ومازال.. ماشى في طريق بر الأمان.. وفى ضهره مصر وأهلها ، إنجاز ورا إنجاز يبان.. للنور ومصر يا بختها.. بأولادها وبقائد زعيم.. عارف وحاسِب خطوته ، الله يزيد الخير يديم.. على شعب مصر فرحته".
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