أنفق 6 ملايين دولار.. استبعاد كاني ويست من الاقتراع الرئاسي بولاية ويسكونسن

وخرج كاني ويست بتصريحات جريئة مُجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.
واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما تفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
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