تفاصيل مسلسل "كريموفوبيا" قبل عرضه

تدور فكرة المسلسل حول طبيب نفسي موهوب في الثلاثينات، متخصّص بأمراض العصر والألفيّة، وبارع بمعالجة المعضلات النفسية التي يعاني منها جيل الانترنت، ويمتلك القدرة على حلّ أي مشكلة نفسية خلال جلسة علاجية واحدة مع المريض.

تدور الأحداث في كل حلقة حول مريض جديد يزور العيادة، ويعاني من مشكلة قد تبدو من الخارج سخيفة وسطحية، غير أن الطبيب ومن خلال علاجه للحالة، يكشف ما يختبئ خلفها من أزمة عميقة ومعضلة حقيقية ومعقدة.

يشارك بالحلقات عدد من نجوم السوشيال ميديا، منهم: بن باز(bin-baz)، عمر بركان، علي طاهر، العنود بدر (fozaza)، دينا أقصبي، ليلى عبد الله، صفا سرور، ماكس الضب (Maxofarabia) وآخرين.