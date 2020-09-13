ربنا يحفظك يا فخر مصر.. لقاء سويدان تعليقا على دعم محمد صلاح لمؤمن زكريا

علقت الفنانة لقاء سويدان، على دعم محمد صلاح لـ مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي والاحتفال على طريقته بعد تسجيل ثلاثية لليفربول في شباك ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقامت لقاء سويدان بنشر صورة لمؤمن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وهو يقوم باحتفاله الشهير برفقة صورة لمحمد صلاح وهو يقوم بالاحتفال ذاته معلقة عليها «أخلاق و فن و موهبة وحب ربنا يحفظك يا فخر مصر ».

ويبتعد مؤمن عن الملاعب قرابة عام مضى بسبب إصابته بضمور في العضلات، وهو ما دفع نجم ليفربول لدعمه معنويا بعد تسجيل هدف فوز ليفربول في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" .

واحتفل الفرعون المصري على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وأشار بيده برقم ثمانية وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر.