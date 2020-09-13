فستان أبيض قصير.. ميريام فارس بإطلالة ساحرة على انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام ".

وظهرت ميريام فارس بإطلالة مميزة ترتدي فستان انيق باللون الابيض وقبعة بنفس اللون وعلقت على الصورة "شو اشتقت ألبس وأضهر من البيت...واتمشى بشوارعك يا بيروت".

يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

وأحيت مريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، والتي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.