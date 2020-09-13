أبواب ونوافذ تختزل مهارة الإنسان في عمان

نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

تمثل الأبواب والنوافذ في بيوت الحارات القديمة والمساجد والأسواق التقليدية في مختلف ولايات السلطنة أثرا حضاريا وتاريخيا قديما لما تتميز به من فن العمارة التي صاغ تفاصيل الإبداع فيها الأجداد والآباء ومن امتهن حرفة أو صناعة الخشب والنجارة.

جمالية التشكيل والزخرفة والنقوش طبعت الأبواب في عمان من قديم الزمان بجانب تزيينها ببعض الإضافات التي تظهر عليها في الواجهة أو على الأطراف والتي تزيدها رونقا وبهاءً يعكس مهارة وإبداع الإنسان العماني.

وحين تتجول في تلك الأماكن تستقبلك أشكال من الأبواب والنوافذ تنبعث منها روائح الماضي العريق بكل تفاصيل الحياة القديمة.

في تلك الحارات وأيضا في المساجد والأسواق القديمة تجد أنماطا من الأبواب الخشبية وما يشد الناظر إلى تلك الأبواب النقوشات الجميلة والكتابات التي حفرت بإبداع، وكثير منها تجده موثقا بتاريخ صناعته التي لا تخلو من الدقة والبراعة. وهنا .. صور من بيوت ومساجد وأسواق ولاية نـزوى.

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