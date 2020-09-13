الخميس.. انتهاء تصوير فيلم " قبل الأربعين ".. تعرف على التفاصيل!

ينتهي فريق عمل فيلم " قبل الأربعين" من تصوير أحداث الفيلم وإطلاق كلاك الفركش النهائي وذلك يوم الخميس المقبل من خلال تقطيع التورته بحضور نجومه بالكامل وذلك بإحدي الفيلل في منطقة ٦اكتوبر.
تدور فكره فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها .
ويتضمن فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنانه داليا مصطفي ، بسمه ، إيهاب فهمي ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، أحمد حلاوه، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركه بروماكس للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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