ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة"لا شيء يستحق أن تمتلىء بالكراهية من أجله.. كن حبا ياصديقي.. الحب علاج وحرية".
وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهذه الكلمات.. سيرين عبد النور توجه نصيحة إلى محبيها وجمهورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.