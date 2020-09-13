برفقة كريم قاسم.. محمود حجازى يروج لحلقته مع هنا الزاهد فى"هزر فزر"

يحرص الفنان محمود حجازى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمود حجازى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، برفقة الفنانين محمد مهران، كريم قاسم، من كواليس برنامج"هزر فزر"، وعلق قائلاً"استنونا انهاردة في هزر فزر".

يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.