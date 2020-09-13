وحشتوني.. سوار النجار بإطلالة جذابة على البحر

نشرت الفنانة "سوار النجار" ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها "سوار النجار" ، ببنطال جينز جذابا، ومرتديه معه سترة باللون الأسود الذى يبرز جمالها، كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية وعلقت "وحشتوني"
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها.
جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
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