يمارس رياضة البوكس.. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوحش الشاشة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها بصورة نادرة لوالدها وحش الشاشة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وظهر فريد شوقي وهو يمارس رياضة البوكس، وعلقت قائلة "الرياضة بالنسبة له كانت اساسية البوكس و السباحة و الشيش و الكورة ❤❤".
وانتهت النجمة رانيا فريد شوقي من تصوير دورها في مسلسل " قوت القلوب " للنجمة ماجدة زكي المقرر عرضه الفترة المقبلة .
"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
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