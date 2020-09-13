"كَريموفوبيا" مسلسل عن "أمراض السوشيال ميديا" والعنود بدر من أبرز ضيوف الحلقات

تعرض منصة "شاهد" حصرياً المسلسل الكوميدي قصير الحلقات "كَريموفوبيا"، من بطولة شادي ألفونس، ومهند الحطاب، وعدد من نجوم السوشيال ميديا.

وبحسب بيان رسمي لـ mbc، وتدور فكرة المسلسل حول طبيب نفسي موهوب في الثلاثينات، متخصّص بأمراض العصر والألفيّة، وبارع بمعالجة المعضلات النفسية التي يعاني منها جيل الانترنت، ويمتلك القدرة على حلّ أي مشكلة نفسية خلال جلسة علاجية واحدة مع المريض!

تدور الأحداث في كل حلقة حول مريض جديد يزور العيادة، ويعاني من مشكلة قد تبدو من الخارج سخيفة وسطحية، غير أن الطبيب ومن خلال علاجه للحالة، يكشف ما يختبئ خلفها من أزمة عميقة ومعضلة حقيقية ومعقدة.

أما ضيوف الحلقات فهم كوكبة من نجوم السوشيال ميديا، منهم بن باز(bin-baz)، عمر بركان، علي طاهر، ومصممة الأزياء والفاشنيستا السعودية العنود بدر (fozaza)، دينا أقصبي، ليلى عبد الله، صفا سرور، ماكس الضب (Maxofarabia) وآخرين.

ويبدأ عرض الكوميديا قصيرة الحلقات "كَريموفوبيا" من أعمال شاهد الأصلية، حصرياً على "شاهد" اعتباراً من اليوم 13 سبتمبر.