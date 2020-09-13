روتانا تكشف عن موعد حفل حسين الجسمي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90

حسين الجسمي يعود لإحياء الحفلات أمام الجمهور وذلك من خلال حفل غنائي جديد على متن رحلات الكروز والتي تنطلق من شواطئ المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر بمناسبة اليوم الوطني الـ90، وكشفت شركة روتانا عن تفاصيل الحفل الجديد وموعده.

روتانا تكشف عن موعد حفل حسين الجسمي في السعودية

روتانا نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فيديو ترويجي لحفل النجم حسين الجسمي والذي من المقرر أن يتم تنظيمه ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، حفل حسين الجسمي يقام يوم 20 سبتمبر الجاري علي شاطئ الرأس الأبيض بالمملكة العربية السعودية، كما كشفت روتانا عن تفاصيل حجز الحفل الجديد وقالت الشركة في بيانها القصير: "استعد بكل ما تملكه من إحساس لحضور حفلة الجبل حسين الجسمي خلال رحلة كروز اليوم الوطني ٢٠ سبتمبر".

A post shared by (@audiorotana) on Sep 12, 2020 at 7:21am PDT

حسين الجسمي: "بكل محبة وشوق نحتفل ونغنّي في اليوم الوطني السعودي"

حسين الجسمي نشر كذلك الفيديو الترويجي للحفل الجديد عبر حسابه على "انستجرام" وأكد الفنان الإمارتي عن سعادته بإحياء هذا الحفل المنتظر والذي سوف يقام ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، فكتب حسين الجسمي تعليقا على الفيديو الذي نشره: "فرحتنا فرحة وطن واحد ‏سنبحر معاً بإذن الله بكل محبة وشوق لنحتفل ونغنّي فخراً باليوم الوطني السعودي الـ90"، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو الذي نشره حسين الجسمي ما يقارب من 225 ألف مشاهدة.

أول ظهور لحسين الجسمي بعد نجاح أغنية "بالبنط العريض"

حسين الجسمي حقق نجاحا كبيرا خلال الأسابيع الماضية وذلك بسبب أغنية "بالبنط العريض" والذي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" في منتصف شهر أغسطس الماضي وحققت الأغنية ما يقارب من 100 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي، و توزيع ومكساج وماستر توما، ويعد ظهور حسين الجسمي في الحفل الذي سوف يقام على متن سفينة الكروز هو الأول له بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بالبنط العريض".

عمرو دياب من المنتظر أن يحيي اليوم 13 سبتمبر حفله الأول أمام الجمهور بعد أشهر طويلة من الابتعاد عن إحياء حفلات جماهيرية نتيجة أزمة كورونا، وذلك على متن رحلات سفن الكروز السياحية والتي تنطلق من المملكة العربية السعودية لمياه البحر الأحمر، كما سوف يحيي الفنان ماجد المهندس حفلا آخر حيث أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موعد حفل والذي سوف يقام يوم 17 سبتمبر الجاري.