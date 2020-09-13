نقل المخرج العراقي محمد شكري جميل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد شكري جميل أحد أبرز المخرجين في العراق والعالم العربي تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد من أجل تلقي العلاج.

نقل المخرج العراقي محمد شكري جميل إلى المستشفى

فراس السراي المنتج والمخرج العراقي كشف عبر حسابه على "انستجرام" عن تفاصيل الحالة الصحية للمخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، وأوضح المنتج فراس السراي أن المخرج العراقي يعاني من فشل كلوي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له حتى يخرج من هذه المحنة فكتب: "الصحة والسلامة لفناننا المخرج السينمائي الكبير الاستاذ محمد شكري جميل الذي يعاني من فشل كلوي نتيجة اصابته بفيروس كورونا الان تم نقله الى مستشفى اليرموك في بغداد دعواتكم لهذا العملاق الكبير"، وقد تردد أن أسرة المخرج الكبير قد طالبت بسرعة التدخل لإنقاذه.

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المؤلف حامد المالكي: محمد شكري جميل يعاني من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم

حامد المالكي أحد أبرز كتاب الدراما في العراق نشر كذلك عبر حسابه على "تويتر" تدوينة أكد من خلالها على مساندته للمخرج الكبير محمد شكري جميل، وأوضح أنه يعاني من انخفاض نسبة الأوكسيجين في الدم، مما تسبب في نقله إلى المسشتفى فكتب حامد المالكي: "قلبي على المخرج السينمائي العراقي الكبير محمد شكري جميل، وأنا أتابع حالته الصحية الآن، فقد تم نقله الى مستشفى اليرموك في بغداد، بعد انحدار نسبة الأوكسجين في دمه، بسبب إصابته بكورونا، اللهم شافه وعافه يا الله".

معلومات عن المخرج محمد شكري جميل

محمد شكري جميل ظهر العام الماضي في برنامج "النهر الثالث"، الذي يعرض على قناة mbc العراق، ويعتبر شكري جميل من كبار المخرجين في العراق والعالم العربي، وهو من مواليد بغداد عام 1937 ، درس السينما في بريطانيا، وبدأ حياته المهنية في عام 1953 وذلك من خلال الأفلام الوثائقية، كما عمل في مجموعة من الأفلام العالمية والتي منها فيلم "اصطياد الفأر" لبول روثا، كما شارك في فيلم الرعب الشهير " The Exorcist" والذي تم تصويره في العراق.

"نبوخذ نصر" هو أحد الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد شكري جميل كمونتاج ويعتبر الفيلم هو أول فيلم عراقي ملون، وكان أول عمل سينمائي طويل لمحمد شكري جميل فيلم "أبو هيلة" الذي تم إنتاجه في عام1962، كما قام بإخراج فيلم "المسألة الكبرى" الذي يعد أحد أضخم إنتاجات السينما العراقية، وقد شارك في بطولة الفيلم النجم العالمي أوليفر ريد.