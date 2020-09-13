ومن المقرر أن يحتفل الفريق مع جمهوره بأولى حفلاته الجماهيرية هذا العام وسوف يغني الفريق 6 أغانٍ جديدة لأول مرة في حفل حي، والتي تم إطلاقها ضمن أغنيات ألبوم "بطل خارق" خلال الشهور الماضية.
تحكي أغاني "بطل خارق" عن الإنسان بشكل عام خاصة في الوطن العربي وبالأخص في مصر، وما يواجهه من أوضاع وتغيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية جعلت مهمة وجوده أكثر صعوبة، لبطل خارق وليس لإنسان عادي.
بدأت هوس في العمل على الألبوم بداية منذ بداية عام 2018 وتعاونت خلاله مع عدة شعراء منهم نور الدين الجمال أحد الأعضاء المؤسسين للفرقة بالإضافة إلى أمجد القهوجي وأحمد عبد الخالق وفهد إبراهيم ومحمد داوود، أما الألحان فجميعها حتى الآن لأعضاء مختلفة من الفريق مثل مروان فوزي ومحمود خطيب وهشام أنس والمعتز بالله ومحمود والي الذي يقوم بدور التلحين لأول مرة من الفرقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.."دوت الخليج الفني " في بروفات فرقة "هوس" احتفالا بإطلاق ألبومها " بطل خارق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.