محمد فاروق شيبة يغير جلده ويقدم دور "شاب رومانسي" في "الأسد"

على عكس ما هو معتاد، يقدم النجم محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" دور شاب رومانسي وشخصية ناجحة وطموحة في المسلسل الكوميدي الأسد.
وبرع فاروق في تقديم دور "البلطجي" على مدار سنوات وكان من أهم أعماله دور "سيد شيبة" في فيلم إبراهيم الأبيض وهو ما جعل الجمهور يلقبه باسم "شيبة" لذلك يعتبر دوره في المسلسل مرحلة جديدة في حياته الفنية.
وبدأ الفنان محمد فاروق مسيرته الفنية عام 2009 وشارك في عديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.
ومن أبرز أعمال محمد فاروق : " البرنس، خارج عن الخدمة"، "دعدوش"، "وش سجون"، "فرش وغطا"، و"جمهورية إمبابة"، وكل من مسلسلات: "الكبير أوي 5"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"سجن النسا"، و"طاقة نور"، وغيرها.
و بدأت شركة ليونز للانتاج والتوزيع السينمائي بالتعاون مع مجموعة من نجوم الفن تصوير أولى حلقات المسلسل الكوميدي "الأسد" على أن ينتهي التصوير خلال الشهر الجاري، والمسلسل هو أول انتاج دارمي للشركة.
المسلسل للكاتب المتميز مصطفى سالم، اخراج المخرج الشاب محمد بدير، بطولة النجم أحمد عبدالله محمود ونبيل قيراط والنجم المتألق محمود فارس والفنان محمد فاروق ومدحت عربان وريهام محيي ومنى عز الدين وميدو فايز والوجه الجديد شيرين غالي.
موسيقى تصويرية "الموسيقار أحمد شعتوت.
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