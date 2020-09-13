أروى تجسد شخصية عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا على "تيك توك"

نشرت الفنانة اروي فيديو كوميدي جديد لها من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك. ظهرتاروي في الفيديو وهي تقمص شخصية الفنانة الكبيرة عبله كامل في فيلم خالتي فرنسا وعلقت على الفيديو قائله:"تحيه للعظيمه #عبله_كامل مود الليله #tiktok تابعوني لمزيد من #الجنان". يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.

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