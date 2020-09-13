هوت شورت.. إيمي سالم فى إطلالة صيفية جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايمي سالم بإطلالة جريئة، وهي ترتدي تيشرت ابيض انيق ونسقت معه هوت شورت أزرق، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.



وكتبت ايمي سالم معلقة على صورتها قائلة: "عندما تميل إلى مكافحة النار بالنار ، تذكر أن إدارة الإطفاء تستخدم الماء عادة "‏‏‏

كانت إيمي سالم، قد خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

