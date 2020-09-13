نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلاده.. من هى فاتن موسى زوجة مصطفى فهمى الأخيرة في المقال التالي
وفى هذا التقرير يرصد"الفجر الفني" أبرز المعلومات عن فاتن موسى"زوجة مصطفى فهمى":
ولدت فاتن موسى في أغسطس، وهي من أصول لبنانية، وبدأت حياتها المهنية كصحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية.
كما إنها عملت كمحررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدّة برامج في قناة "نجوم" التي تُبث من دبى، وأيضاً كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدّمت برنامج "دخان بلا نار مع فاتن موسى"، وعملت مستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.
تعدالزوجة الثالثة للفنان مصطفى فهمي، وتصغره بنحو 20 عامًا، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي قبل 4 أعوام في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستان أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي في العام 2014.
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