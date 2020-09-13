في ذكرى ميلاده.. تعرف على نشأة وبداية إبراهيم سعفان الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم سعفان، الذي قدم العديد من الادوار الكوميدية التي اشتهر بها.

ولد إبراهيم سعفان، في مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية عام 1924، حصل على درجة البكالوريا، والتحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بناءً على رغبة والده، وتخرج فيها عام 1957.

التحق كذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام1951، ثم حصل على وظيفة مدرس لغة عربية في وزارة المعارف.

أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل، وأخرج عددا من المسرحيات، ما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة.

بعد وفاة والده التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، ليصبح فيما بعد واحدًا من رموز الكوميديا في السينما المصرية، وظل عضوًا بالفرقة حتى وفاته.

لقبه البعض بـ”المحامي الفصيح”، بسبب شهرته بتجسيد شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد بأنه من بين أفضل 10 ممثلين جسدوا تلك الشخصية.

يعمل نجله "محمد"، وهو أصغر أبنائه، عازفا للقانون بدار الأوبرا المصرية.

توفي الفنان الكبير في 4 سبتمبر 1982، أثناء تواجده بإمارة عجمان الإماراتية لتصوير أحد المشاهد، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة.