دقيقة حداد على روح المخرج علي رجب قبل بدء ندوة تكريم سميرة أحمد

استهل قصر سينما ندوة تكريم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بالوقوف دقيقة حداد على روح المخرج على رجب. واستضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" التى يقيمها القصر. وتم عرض فيلم "امرأة مطلقة" بحضور بطلته سميرة أحمد، وأعقبه ندوة أدارها الندوة الناقد طارق الشناوى. اقرأ أيضا: وتدور قصة فيلم "امرأة مطلقة" حول فتحى "محمود ياسين" الذى يطلق زوجته زينب "سميرة أحمد" من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى "نجلاء فتحى"، على الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب لقسوة ظروفها المادية خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

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