كرم ربنا كبير.. أيمن بهجت قمر يحتفل بتخطي بالبنط العريض 100 مليون مشاهدة.. شاهد

وكتب قمر :" كرم ربنا كبير الف والف شكر .. فى تلات اسابيع وكام يوم 100 مليون مشاهدة
وحققت اغنية بالبنط العريض للمطرب الامراتى "حسين الجسمى" 100 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي.
وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".
ومن كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".
يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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