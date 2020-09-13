سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

دافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، و ادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.

وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، كانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.