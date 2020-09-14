عمرو دياب وحماقي وأنغام.. نجوم مصر يحتفلون باليوم الوطني السعودي

أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفلات اليوم الوطنى الـ90 والذي يتصدرها الهضبةعمرو دياب.

حفل عمرو دياب يقام يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وشارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر".



ومن المنتظر طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.

أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية، كما سيقدم محمد حماقى حفلا أخر، يوم 25 سبتمبر، إضافة إلى عدد من الحفلات لنجوم الخليج العربي.