عمرو دياب وحماقي وأنغام.. نجوم مصر يحتفلون باليوم الوطني السعودي

حفل عمرو دياب يقام يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
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وشارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر".
ومن المنتظر طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.
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