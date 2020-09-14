منحوس لـ ويجز تقترب من 2 مليون مشاهدة

حققت أغنية "منحوس" لـ ويجز، نجاحا كبيرا جدا واقتربت من كسر حاجز 2 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تقول كلمات الأغنية :" مايمكن ده الصح ما يمكن ع الكل ما يمكن انا فل وانا اعرف ايه .. ويمكن العكس لما راسي بتثور وتلومني بموت بعيش وبشوف. لسه هخسر ايه .. انا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي جرب جيلي عارف فين الصح جيلي عارف قيمته برة". احنا حبينا واتعلمنا ف لحظة وقعنا واتألمنا واتعلمنا مفيش غير رجولنا تشيلنا .. رجولة تشيلنا نرد جميلنا نصون العشرة .. انت ف بلدنا نقولوا المعدن مافيش قشرة .. انتوا ف كلامكوا يضيع الوقت وده مش كيفنا". انا طالب العفو اديني ع الارض .. انا براية هالله هالله وجوايا حرب .. انا كل اللي ف سني هارينها ضرب .. فاكرينها صح".

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