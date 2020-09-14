24 سبتمبر.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تشتعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 24 سبتمبر، ضمن حفلات #اليوم_الوطني90 ???????? السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور.

ومن المتوقع ان تقدم أنغام، عددا من ابرز الأغاني الخاصة بها منها :"بتوصفني بتكسفني، وهدنة، وأساميك الكتيرة، وأكتبلك تعهد، وحالة خاصة جدا، وطول مانت بعيد.

يذكر أن أخر البومات أنغام، الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا"، الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه في الأسواق.