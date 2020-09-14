حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. شاهد

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من حفل زفافه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حمو بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون بجانب عروسة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي ، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.



وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.