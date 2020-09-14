نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تكريمها بقصر السينما.. بوسي شلبي تهنئ "امرأة من زمن الحب" القديرة سميرة أحمد في المقال التالي
وتم تكريم سميرة أحمد بقصر السينما برئاسة تامر عبدالمنعم وذلك عن مجمل أعمالها.
والجدير ذكره أن سميرة سعيد قدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل: "إمراه مطلقه"، و"وداعاً يا ولدى"، و"اللعبة القذره"، و"عالم عيال عيال"، و"نساء ضائعات"، و"ليل وقضبان"، و"بنت بديعه"، و"الشيماء"، و"الضياع"، و"عن الحياة".
وأيضا شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها "غدا تفتح الزهور"، و"ضد التيار"، و"امرأة من زمن الحب"، و"أميره فى عابدين"، و"يا ورد مايشتريك"، و"أحلام فى البوابة"، و"دعوة فرح"، و"جدار القلب"، و"ماما فى القسم".
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