نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على سر ضحكة حسن فايق الشهيرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن فايق، الذي استطاع بضحكته الشهيرة أن يأسر قلوب المشاهدين.
بدأ احترافه للسينما عام 1932، بفيلم "أولاد الذوات"، ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية، حيث وصل عدد الأفلام التي شارك بها إلى 160 فيلما.
قال حسن فايق، في أحد اللقاءات، أن ضحكته الشهيرة كان قد أخذها من رجل عجوز شاهده يضحك في أحد الحفلات، وقرر أن تكون ضحكته في الأفلام، والتي تميز بها فيما بعد.
أصيب حسن فايق بالشلل النصفي، الذي لازمه مايقرب من 15 عامًا حتى وفاته في 14 سبتمبر 1980.
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