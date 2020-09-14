قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "دوت الخليج" :" تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين في الألبوم كما إنه سوف يكون متنوع اللهجات، وكتبت ولحنت به عدة أغاني".
وتابعت قائلة :" كما إنتهيت من تسجيل أغنية لـ فلسطين، وقمت بتصويرها على شكل الفيديو كليب".
يذكر أن أخر أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "شروط" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر جميع وسائل السوشيال ميديا وهي أغنية باللهجة الخليجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء شرارة تكشف لـ "دوت الخليج" كواليس ألبومها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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