نداء شرارة تكشف لـ "دوت الخليج" كواليس ألبومها الجديد

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن تحمسها للعمل على البومها الجديد، الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة فور الإنتهاء منه.

قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "دوت الخليج" :" تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين في الألبوم كما إنه سوف يكون متنوع اللهجات، وكتبت ولحنت به عدة أغاني".

وتابعت قائلة :" كما إنتهيت من تسجيل أغنية لـ فلسطين، وقمت بتصويرها على شكل الفيديو كليب".

يذكر أن أخر أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "شروط" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر جميع وسائل السوشيال ميديا وهي أغنية باللهجة الخليجية.