الليلة.. أحمد سعد ضيف عمرو أديب في "الحكاية" على "إم بي سي مصر"

يحل الليلة المطرب أحمد سعد، ضيفًا على برنامج "الحكاية" على قناة MBC الفضائية للإعلامي عمرو أديب. ومن المقرر أن يتحدث أحمد سعد عن مشواره الفني وبداياته في الغناء. كما من المنتظر أن يكشف كواليس أغنياته الجديدة ومشاريعه الفنية المقبلة.

يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامي عمرو أديب من الجمعة الى الإثنين في تمام العاشرة مساء.

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