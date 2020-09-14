تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية حيث دافع عنها الجمهور بعد بعد قرار التحقيق معها.
وجاء القرار من جانب لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب حلقتها التي وجهت بها رسالة للفتيات الذين يرغبن في خاع الحجاب.
قامت رضوى، بالدفاع عن الحجاب ونصح الفتيات بعدم خلعه في إشارة منها أنهم أفضل من الفتيات الغير محجبات، مما اعتبره البعض إهانه وتقليل من قدر الفتيات الغير محجبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.