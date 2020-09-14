نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة من أحمد جمال سعيد لزوجته في عيد زواجهما في المقال التالي
ووجه لزوجته رسالة خاصة ملئية بالحب قائلاً: "سنين جواز ربنا يحفظك ويصونك ويخليكي ويكرمك ويباركلك ويراضيكي على كل صبر وحب وعطاء وتضحية ومحبة وخير عملتيه معايا".
وأضاف: "ربنا يقدرني ويديني العمر اللي اقدر أعوضك بيه يارب.. بحبك يا أم يحيي".
والجدير ذكره أن أحمد جمال يواصل تصوير مشاهده في فيلم "قبل الأربعين" ، والتي تدور أحداثه حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.
فيلم "قبل الأربعين" بطولة عدد من النجوم منهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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