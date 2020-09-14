نبيل الحلفاوي لاتحاد الكرة: إحنا هنلاعب مين بعد الاتحاد؟

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "هوه احنا هنلاعب مين بعد الاتحاد؟".
ويلتقي الأهلي في مساء غدا فريق الاتحاد السكندري في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر النادي الاهلي ترتيب الدوري المصري ويسعى لجسم اللقب بالفوز على الاتحاد ليصعد النقطه 74 من ترتيب الدوري.
وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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