وقالت منى نجيب لـ"دوت الخليج الفني"، إن حكاية "أمل حياتى"، تعد أول تجربة لها فى مجال التمثيل، مؤكدة أنها سعدت جداً بهذه التجربة.
وأشارت إلى أن ردود أفعال الناس حول شخصيتها فى الحكاية أسعدتها بطريقة كبيرة، ومن أبرز التعليقات التى لفتت انتباهها، تعليق أحد الجمهور بأن تمثيلها سهل وبسيط ويدخل قلوب الجمهور بطريقة سلسلة، متمنية أن تقدم أعمال جيدة الفترة المقبلة مع الفنانة يسرا والفنان عادل إمام.
يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى نجيب لـ"دوت الخليج الفني": حنان مطاوع قدوتي.. وأتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.