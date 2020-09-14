منى نجيب لـ"دوت الخليج الفني": حنان مطاوع قدوتي.. وأتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام

أعربت الفنانة الشابة منى نجيب عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في حكاية "أمل حياتى"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، مع الفنانة حنان مطاوع.

وقالت منى نجيب لـ"دوت الخليج الفني"، إن حكاية "أمل حياتى"، تعد أول تجربة لها فى مجال التمثيل، مؤكدة أنها سعدت جداً بهذه التجربة.

وأوضحت ـنها استفادت من حنان مطاوع على المستوى المهنى والشخصى، كما إنها تعتبرها قدوتها فى مجال التمثيل.

وأشارت إلى أن ردود أفعال الناس حول شخصيتها فى الحكاية أسعدتها بطريقة كبيرة، ومن أبرز التعليقات التى لفتت انتباهها، تعليق أحد الجمهور بأن تمثيلها سهل وبسيط ويدخل قلوب الجمهور بطريقة سلسلة، متمنية أن تقدم أعمال جيدة الفترة المقبلة مع الفنانة يسرا والفنان عادل إمام.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.