سوزان نجم الدين تحول ملامحها لـ"مارلين مونرو" بهذه الصورة

شاركت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين،​ متابعيها بصورة تحولت فيها إلى شبيهة للنجمة العالمية الراحلة ​مارلين مونرو​، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مشابهة لإطلالة نجمة الإغراء الراحلة والتي اشتهرت بها.

وبدت نجم الدين جالسة على كرسي، مرتديةً فستاناً باللون البرتقالي، مع حذاء باللون الأسود، فيما إعتمدت تسريحة شعر مونرو الشهيرة.

وعلّقت بالقول: "صورة اليوم من زمن الحب، سوزان نجم الدين، مارلين مونرو، لوس انجلوس، أمريكا".

وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها، وشبهها الفعلي لمونرو.