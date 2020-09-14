من داخل أستوديو.. مصطفى جاد يوجه رسالة لـ متابعيه

نشر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفى جاد من داخل استوديو تسجيل وعلق قائلا: "بداية جديدة وتحدى اتمنى انه يعجبكم نتائجه اللي هتشفوها قريب ان شاء الله".

وكان الملحن مصطفى جاد وجه الدعم للفنان حسين الجسمي بعد تعرّضه لهجوم وسخرية من بعض رواد السوشيال ميديا بسبب غنائه في بيروت قبل وقوع الانفجار بيومين.

ونشر الملحن مصطفى جاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنان حسين الجسمي وعلق عليها قائلا: "‏صاحبي وأخويا ‎#حسين_الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي".

.