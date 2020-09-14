ندى موسى لـ"دوت الخليج الفني": رأي يحيى الفخراني في دوري بـ"3 أيام في الساحل" الأهم بالنسبة لي.. وهذا ما وصفني به هنيدي في كواليس المسرحية

كشفت الفنانة ندى موسى عن تفاصيل مسرحية "3 أيام في الساحل" التي ستعرض في مسرح كايرو شو خلال الأيام القادمة.

وقالت لـ"دوت الخليج الفني": "جذبني للمسرحية حاجات كتيرة أولها محمد هنيدي، وفرحانة إن أول تجربة ليا معاه تبقى مسرح علشان كان نفسي أعمل مسرح من زمان".

وأشارت إلى أنها على المستوى الشخصي تعشق المسرح، وعندما تسافر إلى أي دولة أول مكان تبدأ بزيارته المسرح.