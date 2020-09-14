بعد تصريحاتها عن الحجاب.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني

تصدرت

الإعلامية

، مؤشر البحث جوجل ويوتيوب بعد حلقتها التي وجهت رسالة من خلالها للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، وحاولت إقناعهن بالتراجع عن قرارهن، وبسبب ذلك قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها.

رضوى الشربيني

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #ادعم_رضوي_الشربيني، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

