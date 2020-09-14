سأموت من أجلك حبي .. جويل ماردينيان تبهر متابعيها مع ابنتها في المسبح

وعلقت جويل ماردينيان :"سأموت من أجلك حبي .. أنت نوري في الظلام مخلصي هديتي من الله أدعو الله أن ينتهي الكفاح قريبًا لأنك ولدت لتكون ابني لا توجد كلمات تعبر عن حبي لك لأن القاموس ليس لديها كلمة قوية بما يكفي لوصف ما أشعر به تجاهك
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جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي
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