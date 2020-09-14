نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. رضوى الشربيني مطلوبة عبر تويتر في المقال التالي
وذلك بعد اثارتها لضجة واسعة عبر السوشيال ميديا، بسبب حديثها عن الفتيات غير المحجبات، والذي جعلها تدخل في أزمة مع جمهورها ويتم التحقيق معها في ذلك.
وبدأت أزمة رضوى الشربيني مع غير المحجبات في برنامجها "هي وبس" على فضائية CBC، حينما وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالترجع عن هذا القرار، وقالت: "اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة.
ورغم اعتذار رضوي الشربيني، عن تصريحاتها إلا أن الجمهور لا يزال يهاجمها فيما اضطرت للاعتذار عن كلامها عن غير المحجبات، حيث قالت: "أنا بالغت في الكلام، وأعتذر عما قلته وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة غير المحجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة".
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