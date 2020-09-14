نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب هذه الصورة.. أحمد جمال يطرح سؤالا على جمهوره فما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة له سيلفي من أعلى احد المنازل باليونان مرتديا تيشرت من اللون البرتقالي.

وكتب أحمد جمال على هذه الصورة قائلا" حد بياخد السيلفي زيي كده ولا انا لوحدي؟".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "مفيش غيرك بياخد السيلفي حلو يا نجم".

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال طرحه لأغنية "من غير مجاملة" والتي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.