نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من إحدى صالات الجيم.. تامر هجرس يغازل جمهوره بهذه الصورة في المقال التالي
وظهر تامر هجرس في هذه الصورة من احد صالات الجيم الخاص به يمارس بعض الألعاب الرياضية، وكتب على هذه الصورة معلقا: "Put in the work".
يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر هجرس مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لهذا العام.
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