نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل نانسي عجرم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن اعلانها لحفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 18 سبتمبر. وذلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تيك توك" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين جدا يا ملكة". والجدير بالذكر أن نانسى عجرم حققت خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد حفل نانسي عجرم القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.