نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أحمد خليل في مسلسل "خيط حرير" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقوم الفنان أحمد خليل حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل أعمال يُدعي "عصمت الدويري " وهو متزوج من سيدة تُدعى "رجاء" وتُجسد دورها الفنانة سوسن بدر ولديه ابن وابنة وهما نيقولا معوض وهنادي مهنى، وخلال الأحداث يحدث شيئًا ما لابنته هنادي مهنى تكشفها الحلقات، وتتسبب في حدوث حالة من الحزن الشديد لعائلة "الدويرى".
مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل الدرامية هو مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، نجلاء بدر، مي عمر، إنعام سالوسة.
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