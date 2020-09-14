اليوم.. منطقة سقارة تستقبل أول فوج سياحي من فرنسا

استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم أول فوج سياحي من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.
وقد استمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، اعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو ان يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر، حيث ان الافلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد ابهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية
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