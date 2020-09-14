في عيد ميلاده.. طليقة وائل كفوري كانت كلمة السر في خروج حياته من الخفاء إلى العلن

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري، وهو ملقب بين جمهوره بملك الرومانسية لأنه واحد من أشهر رواد الأغاني الرومانسية الحالمة في الوسط الفني.

وفي عيد ميلاده، نستعرض لكم محطات في حياة وائل كفوري، وهو فنان لايحب الظهور الإعلامي بشكل متكرر ودائمًا ما كان يحجب حياته الشخصية عن الأضواء ولكن بسبب مشاكله مع طليقته باتت الأمور عكس ذلك.

طفولته وبداياته الفنية

وائل كفوري يعتبر الابن الثاني في عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، والده إيميل كفوري ووالدته هدى شربل، له شقيقتان وهما ريما وميرنا، وشقيق واحد اسمه ميلاد.

ورث وائل كفوري موهبة الغناء وخصوصاً أداء المواويل من والده، والذي برع في هذا المجال، وكانت عائلته تحب الموسيقى لذا كانت أكثر من شجعه على احتراف هذا المجال، خصوصاً والدته التي رأت فيه مشروع فنان مشهور. لكنّ ذلك لم يمنعه من إكمال علمه، إذ بعد أن أنهى دراسته الثانوية انتقل من مسقط رأسه زحلة الى ​بيروت​، لإكمال دراسته في جامعة الروح القدس الكسليك.

التحاقه ببرنامج ستديو الفن

شارك وائل كفوري ببرنامج "استوديو الفن" للمخرج ​سيمون أسمر​، فشارك في البرنامج وأبهر لجنة التحكيم وعلى رأسها الفنان القدير روميو لحود.

انطلاقه نحو النجومية

وبعد ستوديو الفن، بزغ نجم وائل كفوري، بصورة كبيرة جداً. وشكّل ظاهرة في ذلك الوقت جعلت رئيس الجمهورية حينها إلياس الهراوي يلتفت له ويتحدث عنه وعن صوته الجبار. وإشتهرت أغنيات وائل كفوري بسرعة كبيرة خصوصاً أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل"، التي لا تزال حتى الآن تُطلب وتُغنّى في كافة أنحاء العالم العربي.

حياته العاطفية

تزوّج وائل كفوري من الشابة أنجيلا جورج بشارة، في أواخر شهر يناير عام 2011 مدنياً في قبرص، لينهي بذلك الشائعات حول حقيقة إرتباطه.

وصرح وائل فيما بعد إنه تزوج سراً، لأنه تربّى على الخصوصية، وعلى هذا الأساس لم تكن تظهر زوجته معه في المناسبات والاحتفالات.

رزقا بابنتهما الأولى وأسمياها "ميشيل"، بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده عام 2014، وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق وائل كفوري بابنته الثانية، وأطلق عليها اسم ميلانا.

اشتهر وائل كفوري بأنه لا يُظهر ابنتيه في الاعلام، وذلك لأنه يخاف عليهما ولا يريد أن تتعقد الأمور في حياتهما، لأن والدهما انسان معروف.

طلاقه من زوجته

خبر طلاق وائل كفوري من زوجته انتشر بقوة في الماضي، وكان في بعض الأحيان ينكر الأمر.

طليقته كلمة السر في خروج حياته إلى العلن

في يوليو عام 2019 اعلنت احدى الاعلاميات خبر طلاق وائل كفوري عبر برنامجها، مؤكدة أن وائل هو من أتاح لها هذه الفرصة بالكشف عن حياته الشخصية. ولكن فجأة انتشرت الاخبار حول رفع طليقة وائل دعوى قضائية ضده، بسبب عدم تكفله بدفع النفقة في الوقت المحدد، إضافة الى بعض الامور الاخرى التي كان متفق عليها ولكنها لم تنفذ.