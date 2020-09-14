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عمرو محمود يس يعلق على هجوم خالد النبوي

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علق الفنان عمرو محود يس على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.

تابع عمرو محمود ياسين: "يكفي أنك أسأت لكل فنان مصري ووقعت في فخ التعميم وأظهرت روح سيئة تجاه فناني مصر بسبب تجربة شخصية أكاد أجزم أنك أسأت فيها الفهم وخصوصا أنك تمتلك روح عدائية وتبدو غير قادر على ضبط زمام نفسك.. مع حبنا واحترامنا لفناني سوريا وقد التقيت بالعديد منهم وكانوا قمة في الذوق والأدب والروح الطيبة، بالإضافه أن الفنان خالد النبوي هو فنان محترم وقيمة كبيرة ما كان ينبغي أن تسيء إليه".

مسلسل "ممالك النار" يدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، ورامز أسود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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