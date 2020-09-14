عمرو محمود يس يعلق على هجوم خالد النبوي

علق الفنان عمرو محود يس على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.