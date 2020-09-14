عمرو محمود يس يعلق على هجوم خالد النبوي

علق الفنان عمرو محود يس على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.
مسلسل "ممالك النار" يدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، ورامز أسود.
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