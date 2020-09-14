محمد رمضان: "أتمنى الفيشاوي يفضل نمبر 2"

وتحدث محمد رمضان خلال استضافته في برنامج "بالعربي The Insider" المذاع على شاشة دبي، عن رأيه في تلك الأغنية، قائلاً: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم لكل شخص في الحياة وفي كل مجال لأنها تمثل النجاح فمش نقدر نتريق على نمبر وان".
وقام بتوجيه رسالة للفنان أحمد الفيشاوي قال فيها:"أتمنى التوفيق للفيشاوي ويفضل نمبر 2، وأغنية نمبر 2 هي اعتراف رسمي للعالم كله".
وفي وقت سابق قال أحمد الفيشاوي لـ"ET بالعربي"أن أغنية "نمبر 2"تعد إسقاطًا واضحًا على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان وتريقة عليه بنسبة 100% وقال إن الأغنية كلماتها جريئة.
وأضاف أن فكرة الرد الكوميدي بأغاني الراب ليست جديدة فهي متواجدة منذ السبعينيات، لافتًا أنه سوف يطرح أغنيتين جديدتين بعد "نمبر 2" وبعد ذلك سيطرح ألبومًا غنائيًّا.
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