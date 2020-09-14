سميرة أحمد: التمثيل وحشني وابتعدت لظروف إنتاجية ..فيديو

أقيمت مساء أمس الأحد ندوة لتكريم الفنانة و النجمة القديرة سميرة أحمد بقصر الثقافة بحي جاردن سيتي بوسط البلد عن مجمل اعمالها و ما قدمته للسينما المصرية سواء ممثلة او منتجة.
و قالت الفنانة القديرة خلال لقائها على موقع دوت الخليج انه لا يوجد شعور يوصف مدي سعادتها بهذا التكريم و تلك الندوة التي عقدت خصيصا لها " انا مش عارفة اوصف شعوري بس انا فرحانة جدا و فرحانة بالناس اللي بتحبني ".
وأوضحت سميرة انها خططت للعودة للدراما التليفزيونية بمسلسل " بالحب هنعدي " و لكن المسلسل توقف لأسباب إنتاجية " معرفش المسلسل اتوقف ليه بس انا نفسي ارجع اشتغل تاني و حشني لوكيشن التصوير و الكاميرات " ، و نفت كل الشائعات التي رجحت وجود خلاف بينها و بين زوجها المنتج " صفوت غطاس " ، و استكملت حديثها قائلة " بالحب هنعدي " رواية عظيمة للكاتب يوسف معاطي تناقش مشاكل حالية يعيشها المجتمع المصري ، و تابعت أن قرار عرض المسلسل علي منصات مثل " Netflix " او "watch it " في يد زوجها المنتج الكبير صفوت غطاس.
وعلقت ضاحكة على شائعة اختفائها بانها ظهرت العام الماضي في حفل تكريم المرأة المصرية و الذي كرمها به الرئيس السيسي وعن تلك اللحظة قالت " مكنتش اتخيل تكريمي من الرئيس السيسي و انا فرحت فرحة لا يتخيلها أحد ، " ربنا يحفظ السيسي من كل شر و ينصره علي من يريد لمصر مكروها ، مضيفة انها سوف تتبرع بكل أجرها لصندوق تحيا مصر.
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